В Москве объявили о повышении уровня погодной опасности из-за ветра

Синоптики объявили о повышении уровня погодной опасности 6 октября. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что уровень погодной опасности будет повышен из-за ветра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Реклама

Уточняется, что в Рязанской, Липецкой, Тамбовской и Костромской областях будут наблюдаться аналогичные погодные условия.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 5 октября, ожидается до +9°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет составлять от +7 до +9°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/c.