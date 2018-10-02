В Бельгии погибла гражданка России

Посольство России получило официальное подтверждение от бельгийских правоохранительных органов, что в городе Кортрейк погибла российская гражданка, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии в Бельгии Виолетту Чуракову.

«Как следует из контактов с бельгийской полицией, в городе Кортрейк действительно погибла гражданка России. Речь, скорее всего, идет об уголовном преступлении, которое будет расследоваться бельгийскими правоохранительными органами. Посольство внимательно следит за развитием ситуации», — сообщила она.

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Полиция также подтвердила, что подозреваемым по делу проходит выходец из Ирана 1998 года рождения.

Его задержали в больнице, куда он обратился за помощью в связи с резаной раной руки.