СК потребовал ареста «доверенного» адвоката полковника Захарченко

Следственный комитет просит арестовать адвоката Виктора Белевцова, который был «доверенным лицом» полковника Дмитрия Захарченко, передает РИА «Новости».

Также СК попросил ареста члена совета директоров АО «Росжелдорпроект» Валерия Маркелова.

«Материал на арест в отношении Валерия Маркелова будет слушаться после 15.00, а в отношении Виктора Белевцова — после него», — сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Реклама

Источник агентства пояснил, что Виктор Белевцов, как полагает следствие, помог бывшему финансовому директору «Нота-банка» Галине Марчуковой спрятать документы перед обыскам в ее квартире в рамках дела о хищениях в ОАО «Электрозавод».

Ранее Следственный комитет России начал проверку по факту хищения части денег, арестованных в ходе расследования в отношении полковника Дмитрия Захарченко.