СК завел дело о подрыве детей на мине в Горловке

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о том, что ведомство завело уголовное дело по факту подрыва на мине четырех детей, трое из которых погибли, в Горловке на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».

«По указанным фактам Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела по признакам преступления… «применение запрещенных средств и методов ведения войны». Следствие устанавливает конкретных должностных лиц, причастных к минированию территории вблизи гражданских объектов, а также тех, кто отдавал заведомо преступные приказы», — сказала Петренко.

По ее словам, решение об установке мин было принято украинскими силовыми структурами.