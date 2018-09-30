В Японии из-за тайфуна пострадали 47 человек

В Японии из-за тайфуна «Трами» пострадали 47 человек. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, более 450 тысяч домов остаются без света из-за тайфуна.

Как отмечается, в настоящее время «Трами» продвигается к западной части Японии.

При этом синоптики прогнозируют шквальные порывы ветра скоростью до 60 км/ч на территории страны.

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Ранее сообщалось, что в Японии отменили 386 авиарейсов из-за тайфуна «Трами».

Как отмечалось, были отменены авиарейсы, которые связывают южную префектуру Окинава с другими районами.