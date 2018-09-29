На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой

Поезда на Замоскворецкой линии Московского метрополитена вечером в субботу, 29 сентября, движутся с увеличенным интервалом из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в твиттере метрополитена.

«На центральном участке Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов на юг из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

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При этом в комментариях пассажиры сообщают, что не было движения поездов от «Белорусской» до «Театральной». Также, по данным пользователей, перекрыт переход с «Театральной» на «Охотный ряд».

В метро пока не уточнили, какой конкретно инцидент произошел.