В Московском патриархате сравнили переименование УПЦ с действиями фашистов

Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия-24» подверг резкой критике переименование Украинской православной церкви в «Русскую церковь в Украине» с действиями нацистов в фашистской Германии.

Он подчеркнул, что УПЦ не является российской церковью и указал на то, что «верующие этой церкви считают себя украинцами, они патриоты своей страны».

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«И кроме того, переименовать церковь именно сейчас, когда конфликт между Россией и Украиной находится в острой стадии, переименовать ее в Российскую церковь — это все равно, что в фашистской Германии евреям нацепить желтую шестиконечную звезду», — сказал Иларион.

По его словам, подобные действия имеют своей целью маркировку церкви как вражеской организации.

Ранее сообщалось, что на Украине националисты захватили храм и ранили двух прихожан.