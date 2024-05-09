Путин провел встречу с Рахмоном

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в Кремле отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает ТАСС.

Разговор прошел после Парада Победы, который прошел на Красной площади в Москве. Позже у Владимира Путина пройдет еще ряд переговоров.

До этого Рахмон заявил, что победа над фашизмом была достигнута в результате героизма представителей народов всех советских республик. Он подчеркнул, что уроки Второй мировой войны убеждают человечество в том, что мир и спокойствие, жизнь без войны — величайшее благо для каждого человека.

Военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине.

В военном параде приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. На параде также были представлены свыше 70 единиц боевой техники.

Ранее Путин выступил за равную и неделимую систему безопасности.