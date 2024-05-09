Армия России атаковала расположение ВСУ в Николаевской области

Вооруженные силы РФ атаковали расположение украинских войск в поселке Залесье Николаевской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам подпольщика, в Залесье прилетели два разведывательно-ударных беспилотника «Герань», поэтому сегодня стоит ожидать «вереницу микроавтобусов с надписью «груз 200», движущихся через Николаев.

»... Да, прилетели те две «Герани», которые сбили. Тут сами понимайте: или сбили и они упали в бандеровскую располагу, или не сбили и они упали в бандеровскую располагу. Одно из двух», — сообщил Лебедев.

9 мая координатор подполья информировал о трех прилетах в в районе портов в Одесской области. По его словам, российские военные атаковали порт в Ильичевске (сейчас Черноморск) и порт в Аккермане. Также есть данные о третьем взрыве в области, добавил Лебедев.

До этого подпольщик заявил, что Россия нанесла удары в городе Стрый Львовской области в район военного аэродрома, который готовили для приема западных истребителей F-16.

Ранее российские силы ПВО уничтожили две американские ракеты ATACMS.