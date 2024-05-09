Петербургские автозаводы в 4 раза увеличили продажи за квартал

По итогам первого квартала 2024 года автомобильные заводы Санкт-Петербурга нарастили продажи в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ Санкт-Петербург» со ссылкой на Петростат.

По данным статистического ведомства, петербургские автозаводы в период с января по март 2024 года отгрузили продукцию на сумму 10,9 млрд рублей. При этом от показателей первого квартала 2021 года результаты того же периода 2024-го отстают более чем в 10 раз. С января по март 2021 года работавшие в Санкт-Петербурге автопроизводители отгрузили машины на сумму 123,1 млрд рублей.

В денежном выражении в Санкт-Петербурге было выпущено менее 9% продукции по сравнению с первым кварталом 2021 года, уточняет «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

После ухода мировых автоконцернов бывший завод Hyundai перешел к российской компании «Арт-Финанс», там возобновлен выпуск автомобилей под брендом Solaris. На месте бывшего завода Nissan работает «Автозавод Санкт-Петербург», который объявил о начале выпуска кроссоверов под брендом XCite.

Ранее стало известно, что российские дилеры начали предлагать новые коммерческие автомобили Volkswagen.