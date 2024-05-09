Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургские автозаводы в 4 раза увеличили продажи за квартал

Автозаводы Санкт-Петербурга нарастили продажи в 4 раза в 2024 году

close
100%
Solaris

По итогам первого квартала 2024 года автомобильные заводы Санкт-Петербурга нарастили продажи в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ Санкт-Петербург» со ссылкой на Петростат.

По данным статистического ведомства, петербургские автозаводы в период с января по март 2024 года отгрузили продукцию на сумму 10,9 млрд рублей. При этом от показателей первого квартала 2021 года результаты того же периода 2024-го отстают более чем в 10 раз. С января по март 2021 года работавшие в Санкт-Петербурге автопроизводители отгрузили машины на сумму 123,1 млрд рублей.

В денежном выражении в Санкт-Петербурге было выпущено менее 9% продукции по сравнению с первым кварталом 2021 года, уточняет «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

После ухода мировых автоконцернов бывший завод Hyundai перешел к российской компании «Арт-Финанс», там возобновлен выпуск автомобилей под брендом Solaris. На месте бывшего завода Nissan работает «Автозавод Санкт-Петербург», который объявил о начале выпуска кроссоверов под брендом XCite.

Ранее стало известно, что российские дилеры начали предлагать новые коммерческие автомобили Volkswagen.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами