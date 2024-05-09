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Зеленский официально уволил с военной службы Залужного

Страна.ua: Зеленский официально уволил с военной службы Залужного

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Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский официально уволил экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного с военной службы с правом ношения военной формы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на указ Зеленского.

«Залужного официально уволили с военной службы по состоянию здоровья. Такой указ издал Зеленский. Он позволил бывшему главкому носить военную форму», — говорится в сообщении издания.

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в Москве считают, что сейчас рано комментировать информацию об усилиях США по поиску замены президента Украины Владимира Зеленского.

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что США контактируют с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным.

Ранее сторонники Зеленского выразили недовольство награждением Залужного.

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