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Стало известно, во сколько россиянам обойдется отдых в самых популярных странах

АТОР: средний чек тура по популярным у россиян направлениям составил ₽200 тысяч

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Shutterstock

Средний чек турпакетов по пяти самым популярным среди россиян направлениям для отдыха на майские праздники составил 200 тыс. рублей, свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров (АТОР).

В этом месяце в топ-5 вошли Турция (46% всех бронирований), Россия (17%), Египет (15%), ОАЭ (7,5%) и Таиланд (6%).

Дешевле всего в мае отдыхать внутри страны — средняя стоимость тура по РФ продолжительностью шесть ночей составила 93 700 рублей.

Следом идет Таиланд. Поездка в эту азиатскую страну на семь ночей стоила в среднем в 198 700 рублей за турпакет с перелетом.

На третьем месте оказалась Турция. В мае средний чек тура в Турцию составил 214 300 рублей за турпакет с перелетом при средней длительности восемь ночей.

Самыми дорогими направлениями для поездки в мае оказались Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Путевки в эти страны в среднем стоили 229 550 рублей и 264 450 за турпакет с перелетом соответственно.

До этого немецкие туристы обогнали россиян по поездкам в Турцию.

Ранее стало известно, за сколько дней россияне планируют вылет за границу.

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