Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали о выходе из строя двух гидроэлектростанций после взрывов

«Укргидроэнерго» сообщила о выведении из строя двух ГЭС после взрывов

close
100%
Телеграм-канал «Baza»

Российские удары по критической инфраструктуре Украины привели к выводу из эксплуатации двух гидроэлектростанций (ГЭС). Об этом сообщила украинская компания «Укргидроэнерго» в своем Telegram-канале.

«Восьмого мая... значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики... Две ГЭС вывели из эксплуатации», — отмечается в сообщении.

В компании не уточнили, какие именно ГЭС были повреждены.

В конце апреля координатор пророссийского подполья на контролируемых Киевом территориях Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы РФ ударили по Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области, которая является одной из крупнейших на Украине. Также Лебедев сообщил о прилете по Ладыжинской ТЭЦ в Винницкой области и Криворожской ТЭЦ.

11 апреля Минобороны РФ заявило о массированном ударе по энергетическим объектам Украины в ответ на атаки российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге безвозвратно разрушена Трипольская ТЭЦ, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

Перед началом специальной военное операции мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами