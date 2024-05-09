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В Крыму взломали одну из платформ для трансляции телеканалов

Советник главы Крыма Крючков заявил о взломе платформы для трансляции ТВ-каналов

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Depositphotos

Хакеры взломали одну из платформ для трансляции телеканалов в Республике Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы региона Олег Крючков.

«Враг взломал одну из платформ для трансляции ТВ-каналов», — говорится в заявлении.

По словам чиновника, в настоящее время сотрудники технических служб пытаются восстановить работу платформы. Ожидается, что проблема будет устранена в ближайшее время.

Вместе с этим Крючков обратил внимание, что эфирное вещание телевидения на территории Республики Крым осуществляется в обычном режиме. То же касается работы радиостанций.

27 апреля сайт по продаже билетов RedKassa подвергся кибератаке. Хакеры взломали ресурс, из-за чего его работа была приостановлена. При этом незадолго до этого пользователи сервиса получили сообщения с приглашением на выступление Иосифа Кобзона, которого не стало еще в 2018 году, в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

В начале того же месяца сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали жителя Мариуполя по подозрению во взломе сайта местного учебного заведения. Речь идет о Мариупольском государственном университете имени А.И. Куинджи.

Ранее аналитики заявили о четырехкратном росте объема кибератак со стороны Украины на российские ресурсы.

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