Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦБ Турции ожидает спад инфляции

ЦБ Турции считает что инфляции достигнет пика на отметке в 75%

close
100%
Umit Bektas/Reuters

Центробанк Турции прогнозирует, что затянувшийся инфляционный кризис в стране достигнет пика в мае на уровне около 75% в годовом исчислении с 69,8% в апреле. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление главы ЦБ Турецкой республики Фатиха Карахана.

По оценкам регулятора, к концу 2024 года инфляция может замедлиться до 38% против ранее прогнозировавшихся 36%. Это стало новым сигналом решимости турецких властей провести масштабную экономическую перезагрузку.

По словам Карахана, инфляция начнет отступать с июня после майского пика. Однако экономические последствия ценовой турбуленции еще предстоит оценить — прогноз роста ВВП на 2024 года был существенно снижен до 2,4% с 5% ранее.

С июня прошлого года ЦБ Турции повысил ключевую ставку с 8,5% до 50% в марте 2024 года в попытке обуздать галопирующую инфляцию.

До этого парламент Турции начал обсуждение введения миллионных штрафов для сдерживания цен.

Ранее инфляция в Турции приблизилась к 70%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами