ЦБ Турции ожидает спад инфляции

Центробанк Турции прогнозирует, что затянувшийся инфляционный кризис в стране достигнет пика в мае на уровне около 75% в годовом исчислении с 69,8% в апреле. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление главы ЦБ Турецкой республики Фатиха Карахана.

По оценкам регулятора, к концу 2024 года инфляция может замедлиться до 38% против ранее прогнозировавшихся 36%. Это стало новым сигналом решимости турецких властей провести масштабную экономическую перезагрузку.

По словам Карахана, инфляция начнет отступать с июня после майского пика. Однако экономические последствия ценовой турбуленции еще предстоит оценить — прогноз роста ВВП на 2024 года был существенно снижен до 2,4% с 5% ранее.

С июня прошлого года ЦБ Турции повысил ключевую ставку с 8,5% до 50% в марте 2024 года в попытке обуздать галопирующую инфляцию.

До этого парламент Турции начал обсуждение введения миллионных штрафов для сдерживания цен.

Ранее инфляция в Турции приблизилась к 70%.