МВД объявило в розыск рэпера-иноагента Оксимирона

МВД России объявило в розыск рэпера Мирона Федорова (признан в РФ иностранным агентом), известного под псевдонимом Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом). Такая информация следует из базы розыска ведомства.

Согласно опубликованной информации, музыканта разыскивают по статье УК, однако подробностей не привели.

В октябре 2022 года рэпера Оксимирона внесли в список физлиц-иноагентов.

В начале августа 2023 года Оксимирона по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга оштрафовали на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Его решили оштрафовать за публикацию на странице в «ВКонтакте». Данный пост, ставший причиной избрания меры, опубликован 31 декабря 2022 года.

В июне стало известно, что cуд Петербурга запретил трек артиста «Ойда». В октябре 2022-го Замоскворецкий суд Москвы признал экстремисткой трек рэпера «Последний звонок».

Ранее депутата-иноагента Ступина лишили мандата.