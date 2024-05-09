На Украине полиция не пустила пенсионерку к мемориалу из-за советской символики на одежде

В Киеве женщина в военной форме времен СССР не смогла возложить цветы к Вечному огню. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Пенсионерка отправилась к мемориалу, но ее остановили из-за пилотки, на которой была пристегнута красная звезда с символом Советского Союза. Полицейские не допускали ее к памятнику, из-за чего произошел конфликт.

«Правоохранители заявили, что если она не снимет пилотку с советской символикой, то ее отвезут в Печерское управление полиции», – сообщается в публикации.

За украинку заступились прохожие. Они призвали полицию «не трогать» пожилых людей и назвали «таких» правоохранителей «позорищем».

Вместе с женщиной остановили мужчину в форме СССР. Правоохранители также потребовали снять пилотку, и он подчинился, но позже надел ее снова.

На украинку составили протокол об административном нарушении. По словам правоохранителей, пенсионерка не первый год приходит к Вечному огню с советской символикой.

Ранее в Эстонии на 9 Мая запретили собрания, шествия и связанную с РФ символику.