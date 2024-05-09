В МИД Грузии пообещали, что страна обязательно вступит в Евросоюз

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что не видит альтернативы членству Тбилиси в Европейском союзе (ЕС), страна продолжит реализацию комплексных реформ, направленных на евроинтеграцию. Его слова по случаю поздравления с Днем Европы приводит Imedi.

«Цель вступления в Евросоюз обязательно будет достигнута. Предоставление Грузии статуса кандидата 14 декабря 2023 года стало важнейшим шагом вперед на этом пути, который вывел наши отношения с Евросоюзом на новый стратегический уровень и сделал европейскую интеграцию Грузии необратимым процессом», — заявил Дарчиашвили.

Он подчеркнул, что будущее Грузии – в Европейском союзе, и этому нет альтернативы. Страна продолжит реализацию комплексных реформ и твердо верит, что процесс евроинтеграции будет завершен, заверил глава МИД Грузии.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Грузия рискует своими перспективами членства в Европейском союзе и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах. Представитель Госдепа выразил мнение, что законопроект, вызвавший массовые протесты в Грузии, «вдохновлен» Москвой.

Ранее Грузию предупредили, что закон об иноагентах станет «серьезным препятствием» на пути в ЕС.