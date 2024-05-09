Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Грузии пообещали, что страна обязательно вступит в Евросоюз

Глава МИД Дарчиашвили: альтернативы членству Грузии в Евросоюзе нет

close
100%
«Газета.Ru»

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что не видит альтернативы членству Тбилиси в Европейском союзе (ЕС), страна продолжит реализацию комплексных реформ, направленных на евроинтеграцию. Его слова по случаю поздравления с Днем Европы приводит Imedi.

«Цель вступления в Евросоюз обязательно будет достигнута. Предоставление Грузии статуса кандидата 14 декабря 2023 года стало важнейшим шагом вперед на этом пути, который вывел наши отношения с Евросоюзом на новый стратегический уровень и сделал европейскую интеграцию Грузии необратимым процессом», — заявил Дарчиашвили.

Он подчеркнул, что будущее Грузии – в Европейском союзе, и этому нет альтернативы. Страна продолжит реализацию комплексных реформ и твердо верит, что процесс евроинтеграции будет завершен, заверил глава МИД Грузии.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Грузия рискует своими перспективами членства в Европейском союзе и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах. Представитель Госдепа выразил мнение, что законопроект, вызвавший массовые протесты в Грузии, «вдохновлен» Москвой.

Ранее Грузию предупредили, что закон об иноагентах станет «серьезным препятствием» на пути в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами