Аэропорт Аланьи не будет принимать рейсы до вечера 9 мая

Глава администрации района турецкой Аланьи Газипаша Орхан Алтун заявил, что аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы до 22:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщает TRT Haber.

Он подчеркнул, что взлетно-посадочная полоса после инцидента будет закрыта до вечера, до 22:00 аэропорт не будет принимать или отправлять рейсы.

По словам Алтуна, до этого времени в графике аэропорта было запланировано 12 рейсов.

Инцидент произошел приблизительно в 11:00. У самолета, который следовал из Кёльна, лопнуло колесо и была повреждена передняя стойка. Из воздушного судна эвакуировали 184 пассажира и 6 членов экипажа, никто не пострадал. Все рейсы были перенаправлены в Анталью.

Накануне грузовой самолет Boeing 767 экстренно сел в аэропорту Стамбула из-за невыпущенного шасси.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании Nordwind, летящий из Москвы в Оренбург, пропал с радаров сервиса Flightradar24. Отмечалось, что перед этим самолет подал аварийный сигнал и развернулся в сторону Москвы над Нижегородской областью.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.