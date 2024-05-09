Пенсионерка пострадала из-за девушки, перебегавшей дорогу перед троллейбусом в Челябинске

В Челябинске 75-летняя пенсионерка пострадала из-за девушки, перебегавшей дорогу перед троллейбусом. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Бажова. Троллейбус, пассажиркой которого была пожилая женщина, резко затормозил перед пешеходным переходом. В этот момент на него выскочила девушка, решившая перебежать дорогу прямо перед транспортным средством.

По словам очевидцев, когда девушка появилась на переходе, троллейбус уже практически заехал на него. Из-за резкой остановки находившаяся внутри пенсионерка получила травмы, ей потребовалась помощь медиков. Информации о состоянии пожилой женщины не поступало.

В Госавтоинспекции подтвердили информацию об инциденте, передает Telegram-канал. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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