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Президент Чехии анонсировал передачу 180 тысяч боеприпасов Украине

Президент Чехии Павел: Украина получит 180 тысяч боеприпасов в июне

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David W Cerny/Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что первая партия снарядов в рамках инициативы Праги по закупке боеприпасов для ВСУ прибудет на Украину в июне. Об этом он рассказал в интервью ARD.

По его словам, первая партия составит 180 тысяч снарядов.

«Я вместе с нашим премьер-министром Фиалой предполагаем, что первые 180 тысяч боеприпасов будут доставлены в июне», — сказал Павел.

Он также сообщил, что «уже есть контракты на пяти-шестизначное количество снарядов». В то же время он посетовал, что чешская инициатива реализуется не столь быстро, как хотелось.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что первые поставки снарядов на Украину в рамках чешской инициативы намечены на конец мая — начало июня.

17 апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Позже политик пояснил, что Прага оказывает военную помощь Киеву, потому что боится повторения Пражской весны.

Ранее в Чехии захотели ограничить передвижение российских дипломатов по Евросоюзу.

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