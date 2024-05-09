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Посол в Британии оценил решение выслать военного атташе России

Посол Келин назвал опасным решение Британии выслать военного атташе РФ из страны

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что власти Соединенного Королевства поступают безответственно, разрывая каналы связи с Москвой. Так он прокомментировал решение выслать из страны военного атташе России, сообщает ТАСС.

Келин подчеркнул, что под смехотворными предлогами Лондон вводит ограничения для работы дипломатов.

«Как вы видите, я сегодня здесь без военного атташе. Это означает, что канал связи между нашими столицами был прерван по инициативе британцев. Это просто опасно в период обострения внешнеполитической ситуации. Этого делать нельзя», — заявил российский посол.

До этого агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Великобритании Джеймса Клеверли сообщило, что власти страны решили выслать военного атташе РФ. По его словам, мужчина якобы является «необъявленным офицером» российской военной разведки. Также в Британии решили сократить срок пребывания российских дипломатов в стране.

Ранее Захарова прокомментировала высылку военного атташе РФ из Лондона.

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