В горах Киргизии нашли пропавших российских туристов

Сотрудники экстренных служб Киргизии нашли российских туристов, которые пропали во время прогулки в горах на территории страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС республики.

«Разыскиваемые туристы были найдены в целости и сохранности», — рассказали в ведомстве.

В заявлении отмечается, что российские граждане самостоятельно вышли на связь со своими знакомыми из Новосибирска. После этого киргизским спасателям удалось установить местоположение туристов при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

По данным МЧС Киргизии, всего к поиску пропавших людей были привлечены 18 специалистов.

8 мая пресс-служба ведомства сообщила, что в горах на территории Киргизии пропали трое граждан РФ. Туристы перестали выходить на связь во время перехода из ущелья Иссык-Ата в ущелье Аламуд. При этом двоим из пропавших путешественников — по 62 года, третьему — 58 лет.

В марте в Елизаровском районе Камчатки лавина сошла на группу туристов, состоявшую из 11 человек. Люди приехали на ски-тур в районе перевала Красноармейского и во время схода лавины шли по гребню.

Ранее в Сочи спасатели восемь часов эвакуировали туриста в шортах и футболке, застрявшего на заснеженном склоне.