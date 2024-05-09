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Захарова рассказала о попытках Запада привить России «историческую амнезию»

Захарова: Запад пытался навязать России историческую амнезию

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Запад стремился навязать России «историческую амнезию» с тем, чтобы русский народ забыл о героях и войне, однако президент РФ Владимир Путин смог «повернуть реку вспять», сохранив Россию, ее память и историю. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«(Западом – прим. ред.) нам была уготовлена абсолютно такая же историческая амнезия (как на Украине – прим. ред.). У нас, по западной задумке, здесь должны были тоже стоять уже памятники не нашим героям, а антигероям», — подчеркнула она.

По ее словам, после периода 1990-х годов переписывания истории Путин «вложил душу и сердце в то, чтобы вернуть нашей стране и память, и то самое достоинство, за которое боролись наши ветераны».

До этого Захарова заявила, что желающим праздновать День Победы жителям Украины важно помнить, что место подвигу есть всегда, украинцам необходимо обратиться к истории Великой Отечественной войны.

Ранее посол США в России выступила с заявлением в День Победы.

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