Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Силами специальных операций ВСУ Сергея Лупанчука. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Вместо него назначен Александр Трепак», — написал он.

До этого Зеленский рассказал, где ведутся самые «жаркие» боевые действия. Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянское — именно на этих направлениях ситуация для ВСУ остается наиболее сложной.

Украинский лидер также поблагодарил союзников за поставки оружия и боеприпасов для украинской армии.

6 мая ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщал, что США ведут контакты с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным по поиску альтернативы Зеленскому.

Ранее Зеленский назвал Бога союзником Украины.