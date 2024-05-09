Семин объяснил магией победу «Реала» над «Баварией»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин связал победу мадридского «Реала» над мюнхенской «Баварией» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с магией главного тренера «сливочных» Карла Анчелотти. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В данной ситуации можно сказать, что была магия Анчелотти. Он сделал замены, которые помогли выбраться из сложнейшей ситуации. На мой взгляд, «Бавария» совершила ошибку с заменами. Игроки, которые вышли на замену у «Баварии», не принесли пользу в отличие от игроков «Реала». Это настоящая магия», — заявил Семин.

Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итоговый счет поединка — 2:1 в пользу «Реала», который вышел в финал по сумме двух матчей. Первый поединок завершился со счетом 2:2.

По ходу матча произошел спорный инцидент. Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт стал автором гола после скидки игрока «Реала», однако линейный рефери не стал засчитывать мяч, посчитав, что пас отдал игрок «Баварии», находившийся в офсайде. Это произошло уже в конце второго тайма при счете 2:1 в пользу испанской команды. После матча сам де Лигт рассказал, что арбитр признал свою ошибку в отмененном голе.

В финальном поединке мадридская команда сразится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее в «Баварии» заявили, что будут болеть за «Боруссию» в матче с «Реалом».