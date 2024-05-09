Армения и РФ согласовали вывод российских пограничников из армянских регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры РФ и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действительно, в связи с тем, что условия изменились... Пашинян и Путин согласовали этот вопрос», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.

7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Москвой и Ереваном накопилось множество проблем, которые были озвучены российскому руководству с целью устранения негативных нюансов в контексте дружественных отношений между двумя странами.

До этого премьер-министр Армении говорил, что не прекратит процесс делимитации границы с Азербайджаном. Он отметил, что 90% этой работы выполнено. По его словам, пограничные столбы устанавливают на границе Армении и Азербайджана, чтобы исключить возможность новой войны между странами.

Ранее Путин выступил за равную и неделимую систему безопасности.