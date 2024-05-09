Россия и Таджикистан наладили работу спецслужб по угрозам терроризма

Президент России Владимир Путин заявил, что работа спецслужб России и Таджикистана по реагированию на террористические угрозы налажена. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле Путин поблагодарил коллегу за слова соболезнования, выраженные после теракта в «Крокус Сити Холле».

Российский лидер отметил, что специальные службы активно работают для реагирования на общие угрозы.

3 мая Путин и Рахмон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом.

В конце апреля генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза. По его данным, большинство террористических актов совершили участники украинских радикальных организаций и их приверженцы.

До этого президент России назвал терроризм одной из самых серьезных угроз XXI века. По его словам, цель некоторых терактов, за которыми стоят в том числе спецслужбы других стран, подорвать конституционные основы и дестабилизировать суверенные государства.

Ранее в Ингушетии задержали подозреваемого в оправдании терроризма.