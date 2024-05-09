Депутат Госдумы высказался о возвращении активов богатых россиян в страну

Возвращение активов богатых россиян из-за рубежа положительно повлияет на экономику РФ. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев. Его слова передает «Лента.ру».

«Если бы все наши олигархи вернули все свои капиталы в Россию, то экономика бы очень сильно выиграла от этого», — сказал он.

В ночь на 9 мая американское агентство Bloomberg писало, что российские миллиардеры начали возвращать свои активы из-за рубежа в Россию, несмотря на опасения конфискации.

По словам двух российских миллиардеров, решивших остаться анонимными, они теперь ориентируются на ведение бизнеса исключительно в пределах России и стараются не задумываться о возможной конфискации своих активов.

До этого новый исполнительный директор международного депозитария Euroclear Валери Убрэн заявила, что является противником конфискации замороженных российских активов, так как это откроет «ящик Пандоры» и подорвет финансовые рынки.

Ранее сообщалось, что Украина сможет использовать доходы от российских активов на нужды военпрома.