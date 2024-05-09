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«Кто, если не он?» Семака назвали идеальным тренером для «Зенита»

Экс-тренер «Сочи» Точилин похвалил «Зенит» за продление контракта с Семаком

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин назвал Сергея Семака идеальным тренером для петербургского «Зенита». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Руководство показывает, что доверяет Сергею Семаку. Но наличие долгосрочного договора не контрастирует, что он его доработает. И самое главное, кто, если не Семак? Брать иностранца? Этот путь в «Зените» проходили, не факт, что команда покажет фееричную игру», — заявил Точилин.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился о продлении соглашения с 48-летним специалистом до 2030 года.

В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью с воронежским «Факелом». Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Зенита» точным ударом отметился Дуглас дос Сантос. Он отличился на 41-й минуте. На последней минуте матча Евгений Марков сравнял счет, забив пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее Семака обвинили в отсутствии влияния на игроков «Зенита».

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