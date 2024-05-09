Дачникам рассказали, как спасти растения от заморозков

Спасти растения от резко наступивших заморозков можно, укрыв грядки пленкой, чтобы на них не накапливался снег. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«В этом году ранняя весна успела порадовать россиян теплой погодой, однако в мае всех ждал неприятный сюрприз — резкое похолодание, заморозки и даже снег. Теперь садоводы решают серьезную задачу — спасают свои растения. Когда заморозки и снег неожиданно настигают дачников, угрожая их рассаде, существуют несколько способов спасти растения и оберегать грядки от неблагоприятных погодных условий. Первое, что следует сделать, — предотвратить накопление снега на растениях. Для этого можно использовать специальные конструкции, такие как арки или дуги, на которые натягивают плотную пленку. Такая конструкция будет защищать рассаду от нагрузки снега и предотвратит ее прогибание и поломку. Укрыть грядки можно также нетканным материалом или агроволокном, которые защитят растения от низких температур. Этот материал пропускает воздух и свет, что позволяет растениям дышать и развиваться, при этом оберегая их от холода», — сказал он.

Чаплин уточнил, что можно также пересадить растения в горшки и занести в помещение. По его словам, всегда перед высадкой рассады необходимо наносить на почву слой мульчи, который в случае неожиданного снега защитит корневую систему.

«Другой способ спасти рассаду — пересадить ее в горшки или контейнеры. В случае непредвиденных заморозков, растения можно временно перенести в помещение, где они будут в безопасности от холода и снега. После того как погода стабилизируется, рассаду можно вернуть на грядки. И еще один важный аспект — поддерживать постоянную тепловую изоляцию почвы. Для этого можно использовать слой мульчи, который будет оберегать корневую систему растений от холода. Мульчу следует наносить после высадки рассады, чтобы создать дополнительный слой защиты. Таким образом, даже неожиданные заморозки и снег не станут преградой для дачников, занимающихся выращиванием рассады», — добавил он.

8 мая столичный регион накрыл снегопад. Температура в городе упала ниже 10°C. Синоптики также предупредили, что в День Победы температура воздуха в среднем не превысит +3°C и может опуститься еще ниже. Также местами ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 м/с.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.