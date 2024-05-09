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Мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки

В Краснодаре ветерана СВО избили за музыку в автомобиле

Жителя Краснодара подозревают в избиении участника СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел на улице Радио. По словам местных жителей, их сосед получил переломы обеих ног и как раз восстанавливался. Мужчина ходит в специальной обуви и с костылем.

Россиянин длительное время не мог спуститься к своей машине, но в день произошедшего все же сделал это. Он завел автомобиль и включил музыку, громкость которой не понравилась соседу.

В результате мужчина напал на бойца СВО, сбил с ног и отобрал костыль. После этого еще несколько раз ударил пострадавшего. Участник спецоперации не смог оказать сопротивление из-за проблем с ногами. О том, какие травмы россиянин получил во время избиения, не сообщается.

По словам очевидцев, музыка не была слишком громкой, следственно, причин для нападения не было.

Родственники обратились в полицию.

Ранее в Волгограде на участника СВО напали, избили и украли у него 3 млн рублей.

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