В Японии 98 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
В Японии из-за приближения тайфуна «Трами» без света остались 98 тысяч домов. Об этом сообщает NHK.
По данным телеканала, в настоящее время центр тайфуна находится в 140 километрах от города Нахи.
Как отмечается, «Трами» продвигается с юга на северо-восток.
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При этом скорость ветра в центре тайфуна равна 45 метрам в секунду.
Ранее сообщалось, что более 200 человек пострадали в результате тайфуна «Мангхут», обрушившегося на Китай.
Как отмечалось, в регионе были зафиксированы сбои в движении транспорта и подаче электроэнергии.