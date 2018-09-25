В УПЦ прекратили служение с константинопольскими иерархами

Священный Синод Украинской православной церкви приостановил совместное служение с иерархами константинопольского патриархата. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, синод УПЦ призвал патриарха константинопольского Варфоломея «прекратить вмешательство во внутренние дела» украинской церкви.

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«Епископату Украинской православной церкви предписано приостановить сослужения с иерархами Константинопольского патриархата», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался встречаться с константинопольскими экзархами. По словам управделами УПЦ митрополита Антония, представители Константинопольского патриархата прибыли на Украину с определенным заданием и, по мнению УПЦ, действовали «антиканонично».