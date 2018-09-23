В Китае запустили в эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу

Высокоскоростная железнодорожная ветка Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг полностью запущена в эксплуатацию, передает РИА «Новости».

Официальная церемония открытия гонконгского участка состоялась в субботу, а первый поезд под номером G5736 отправился со станции «Западный Коулун» в направлении северного железнодорожного вокзала города Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун в воскресенье в 7.00 по местному времени (2.00 мск), и уже в 7.19 (2.19 мск) прибыл в пункт назначения. Почти одновременно, в 6.44 (1.44 мск) навстречу ему выехал поезд G5711 из Шэньчжэня. Поездка в Гонконга в Гуанчжоу теперь займет 47 минут.

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Как сообщило генеральное консульство России в Гонконге, «для удобства пассажиров пункты пограничного и таможенного контроля Гонконга и континентального Китая расположены в железнодорожном терминале Гонконга, в этой связи вокзал разделен на две зоны: «Порт Гонконга» и «Порт континентального Китая».

Российская дипмиссия отмечает, что «это отразится на порядке оказания консульской помощи, если консульская помощь понадобится российскому гражданину, находящемуся в «Порту Гонконга», об этом будет сообщено в генеральное консульство России в Гонконге, если пассажир будет находиться в «Порту континентального Китая» - в генеральное консульство России в Гуанчжоу».