В Танзании объявили четырехдневный траур после крушения парома

Президент Танзании Джон Магуфули объявил четырехдневный траур в связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского парома на озере Виктория, передает РИА «Новости».

«Я решил объявить четырехдневный траур, начиная с сегодняшнего дня», — заявил он.

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Число погибших в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании возросло до 136.

Судно затонула неподалеку от берега, когда направлялось к причалу. Как сообщали в полиции, паром был рассчитан максимум на 100 человек и 25 тонн груза, однако в момент крушения на нем находились не менее 400 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Танзании Джону Магуфули в связи с крушением пассажирского парома.