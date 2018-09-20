Жертвами стрельбы в Мэриленде стали три человека

В результате стрельбы в округе Харфорд, американский штат Мэриленд, погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию властей.

Ранее офис шерифа Харфорда сообщил, что в результате стрельбы есть «множество пострадавших». Других деталей не сообщалось.

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По данным телеканала, стрельба произошла в центре выдачи одного из складов аптечной сети Rite Aid. Злоумышленник застрелил трех человек, еще двое пострадали.

NBC News уточняет, что огонь открыла женщина. При этом о ее судьбе не сообщается.