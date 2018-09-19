СК сообщил о задержании более сотни человек по делу о казино в Москве

В Москве было ликвидировано одно из самых крупных организованных преступных сообществ, которое занималось организацией незаконного игорного бизнеса на территории столицы, были задержаны более 100 человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

«Следственными органами ГСУСК России по Москве, совместно с Управлением «К» СЭБ ФСБ России, ГУЭБиПК МВД России, ОЭБиПК УВД по ЗАО и ЮВАО города Москвы, ликвидировано одно из крупнейших организованных преступных сообществ, члены которого долгое время занимались организацией незаконного игорного бизнеса на территории Москвы», — сказала Иванова.

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По данным следствия, нелегальный финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц, главари сообщества «проживали в престижнейших загородных поселках Московского региона, для передвижения использовали автомобили премиум класса с машинами сопровождения, перелеты осуществляли на частных самолетах».

Ранее сообщалось, что в Москве игроки казино не обратили внимание на ночной штурм полиции.