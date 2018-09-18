СК выложил видео нападения мужчины с топором на полицейских в Кургане

Следственный комитет России опубликовал видеозапись нападения 38-летнего жителя Курганской области на полицейских в отделении Кургана, передает сайт газеты «Курган и курганцы».

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в здании центрального городского железнодорожного вокзала, после чего был доставлен в комнату полиции для составления протокола об административном нарушении в соответствии со ст. 20.21 КоАП России (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

В какой-то момент он достал из рюкзака топор, которым замахнулся на сотрудников полиции, однако был остановлен сотрудниками охранного предприятия, присутствовавших в качестве понятых. По факту произошедшего мужчине предъявили обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 318 УК России (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).