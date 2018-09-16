На Китай обрушился рекордный тайфун «Мангхут»
На Гонконг обрушился тайфун «Мангхут», местная обсерватория присвоила ему наивысший рейтинг опасности. Об этом сообщает телеканал CNN.
На видео, которое телеканал опубликовал в своем твиттере, запечатлено, как сильный ветер сносит крышу у дома. Отмечается, что из-за стихийного бедствия город «почти полностью закрыт».
Порывы ветра «Мангхута» достигают скорости в 205 км/ч.
Ожидается, что тайфун станет одним из самых сильных за всю историю метеонаблюдений в Гонконге. На CNN добавили, что «Мангхут» стал только пятнадцатым штормом, которому за последние 60 лет присвоили самый высокий рейтинг опасности, T10.
Ранее сообщалось, что на Филиппинах из-за тайфуна «Мангхут» погибли 25 человек.
Typhoon Mangkhut's fierce winds have torn off roofs and caused partial building collapses in Hong Kong.— CNN (@CNN) 16 сентября 2018 г.
Authorities have warned of the threat of storm surges and flooding from torrential rain: https://t.co/LwGUzb3dZN pic.twitter.com/N67Jie2B3W