На Китай обрушился рекордный тайфун «Мангхут»

На Гонконг обрушился тайфун «Мангхут», местная обсерватория присвоила ему наивысший рейтинг опасности. Об этом сообщает телеканал CNN.

На видео, которое телеканал опубликовал в своем твиттере, запечатлено, как сильный ветер сносит крышу у дома. Отмечается, что из-за стихийного бедствия город «почти полностью закрыт».

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Порывы ветра «Мангхута» достигают скорости в 205 км/ч.

Ожидается, что тайфун станет одним из самых сильных за всю историю метеонаблюдений в Гонконге. На CNN добавили, что «Мангхут» стал только пятнадцатым штормом, которому за последние 60 лет присвоили самый высокий рейтинг опасности, T10.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах из-за тайфуна «Мангхут» погибли 25 человек.