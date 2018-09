На Китай обрушился рекордный тайфун «Мангхут»

На Гонконг обрушился тайфун «Мангхут», местная обсерватория присвоила ему наивысший рейтинг опасности. Об этом сообщает телеканал CNN.

На видео, которое телеканал опубликовал в своем твиттере, запечатлено, как сильный ветер сносит крышу у дома. Отмечается, что из-за стихийного бедствия город «почти полностью закрыт».

Реклама

Порывы ветра «Мангхута» достигают скорости в 205 км/ч.

Ожидается, что тайфун станет одним из самых сильных за всю историю метеонаблюдений в Гонконге. На CNN добавили, что «Мангхут» стал только пятнадцатым штормом, которому за последние 60 лет присвоили самый высокий рейтинг опасности, T10.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах из-за тайфуна «Мангхут» погибли 25 человек.

Typhoon Mangkhut's fierce winds have torn off roofs and caused partial building collapses in Hong Kong.



Authorities have warned of the threat of storm surges and flooding from torrential rain: https://t.co/LwGUzb3dZN pic.twitter.com/N67Jie2B3W