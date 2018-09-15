В ДНР заявили о причастности к убийству Захарченко западных спецслужб

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб, передает РИА «Новости».

Также Пушилин утверждает, что к убийству Захарченко причастен пятый департамент контрразведки СБУ.

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«В результате дальнейшей работы спецслужб (ДНР), анализа остатков взрывного устройства, выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб», — сказал Пушилин.

Врио главы ДНР отметил, что помощь спецслужбам в расследовании убийства главы сампровозглавшенной ДНР оказывает Россия.

Ранее сообщалось, что в Госдуме допустили причастность «Исламского государства» (организация запрещена в России) к убийству Захарченко.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.