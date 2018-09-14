В разведке Швейцарии подтвердили участие в операции против «российских шпионов»

Представитель швейцарской Федеральной разведывательной службы Изабель Грабер заявила, что участвовала в операции по задержанию двух подозреваемых в шпионаже россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в операции участвовали Швейцария, Нидерланды и Великобритания.

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«Швейцарские власти осведомлены о деле российских шпионов, обнаруженных в Гааге и высланных оттуда же», — сказала Грабер.

Ранее в российском посольстве на территории Швейцарии назвали происходящее «антироссийским вбросом», который связан с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.