Экипаж «Механика Погодина» вернулся в Россию

Экипаж задержанного на Украине российского судна «Механик Погодин» вернулся в Россию. Об этом сообщается на сайте компании «В.Ф. Танкер».

«В Россию вернулись все 12 членов экипажа, включая капитана», — говорится в сообщении.

Как отмечается, компания приняла решение о смене команды судна после «незаконного задержания танкера в украинском порту».

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Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины вызвала на допрос представителей компании «В.Ф. Танкер».

Как отмечалось, в компании считают, что их представителя вынуждают покинуть территорию Украины.