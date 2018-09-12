В Дзержинске назвали причину возгорания химикатов

В Главном управлении МЧС по Нижегородской области сообщили, что причиной пожара на НПО «Карбохим» в Дзержинске, в результате которого погиб один человек, стал разлив растворителя, передает РИА «Новости».

«По предварительной информации, на территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 квадратных метров с последующим возгоранием», — сообщили в ГУ МЧС.

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Он также рассказал, что пожар удалось локализовать в 11.39.

Ранее представитель Главного управления МЧС России по Нижегородской области сообщил, что в результате возгорания химикатов на площади 300 квадратных метров на НПО «Карбохим» в Дзержинске погиб один человек и еще один пострадал.