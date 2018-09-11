Глава Росгвардии вызвал Навального на ринг и пообещал сделать из него «отбивную»

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Глава Росгвардии Виктор Золотов опубликовал видео, на котором ответил на критику ФБК и Алексея Навального в отношении ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации ФБК говорилось, что продукты для Росгвардии закупаются по ценам, которые выше рыночных.

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В ролике Золотов признал, что в Росгвардии действительно существуют «коррупционные недостатки», с которыми борются различные ведомства. В то же время он добавил, что Навальный допустил в его отношении «оскорбительные, клеветнические измышления».

«Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию», — сказал глава Росгвардии.

Он добавил, что вызывает Навального на поединок.

«На ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — заключил Золотов.