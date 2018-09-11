Смертник устроил взрыв в толпе демонстрантов в Афганистане
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе демонстрантов в Афганистане. Об этом сообщает TOLOnews.
По данным телеканала, инцидент произошел в одном из районов провинции Нангархар. Собравшиеся требовали отставки местного руководителя полиции.
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По данным TOLOnews, в результате взрыва погибли пять человек. В то же время телеканал 1TV со ссылкой на очевидцев сообщает о «десятках погибших».
Ранее сообщалось, что при взрыве в Кабуле погибли семь человек.