В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6

В китайской провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 150 километрах к юго-западу от населенного пункта Юйси», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Ранее сообщалось, что у побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,8.

Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился в 115 километрах к юго-востоку от населенного пункта Сува.