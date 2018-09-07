Telegraph: подозреваемые в отравлении в Солсбери представились для визы бизнесменами

Обвиняемые в отравлении британских граждан с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок» Александр Петров и Руслан Боширов при получении виз в Великобританию выдавали себя за бизнесменов из Санкт-Петербурга. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источник в сфере безопасности Великобритании.

В материале отмечается, что мужчины рассказали, что работают в сфере международной торговли, предоставили свои счета и показали визитки.

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Как отмечает газета, двое подозреваемых в отравлении британцев в Солсбери приехали по официальным российским паспортам, но под вымышленными именами (Александр Петров и Руслан Боширов). Их настоящие имена и фамилии известны британской разведке и контртеррористическому подразделению полиции, говорится в материале. По информации Лондона, мужчины работали на российское ГРУ.

В марте в британском Солсбери подверглись нападению бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британской полиции, они были отравлены «Новичком». Британская газета Times сообщила, что доза использованного в Солсбери «Новичка» могла убить 4 тысячи человек.

Ранее в Британии назвали имена двух подозреваемых по делу Скрипалей, а также опубликовали их фотографии и стоп-кадры перемещений предполагаемых отравителей по городу Солсбери. После этого стало известно, что в Великобритании планируют подготовить новые антироссийские санкции из-за инцидента в Солсбери.