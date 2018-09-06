В Хабаровском крае без света из-за тайфуна остались 17 населенных пунктов

В Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в результате тайфуна «Джеби» без электроснабжения остались 17 населенных пунктов, передает РИА «Новости».

«По состоянию на 07.00 (00.00 мск) 6 сентября, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края без электроснабжения остаются 17 населенных пунктов в шести районах: Советско-Гаванском, Ульчском, Нанайском, Николаевском, Солнечном и Хабаровском. Аварийными бригадами электросетей оперативно ведутся работы по устранению нарушений на линиях электропередачи», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что в результате произошедшего автодорожное и железнодорожное сообщение нарушены не были. Сообщается также, что циклон смещается в сторону Охотского моря, в течение дня ожидается усиление ветра до 25-30 м/с.