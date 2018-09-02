СМИ узнали подробности стрельбы в Петербурге

Петербуржец, который открыл стрельбу из окна дома по улице Костюшко, целился по детской площадке, сообщает «Фонтанка.ру».

По словам очевидцев, мужчина сделал два или три выстрела. Как сообщает издание со ссылкой на полицию, мужчина стрелял из охотничьего ружья, на которое у него есть лицензия.

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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже связались с родственниками стрелка, чтобы привлечь их к диалогу. Кроме того, известно, что в последнее время мужична тяжело болел.

Также издание подчеркивает, что СОБР Росгвардии не получал команды на штурм квартиры. Силовики ждут прибытия переговорщика из МВД, который мог бы уладить ситуацию мирным путем.

Ранее очевидцы сообщили о стрельбе в Петербурге.